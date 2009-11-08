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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
ЦСКА
Москва
0:2
Матч завершен
Рубин
Казань
Навас 66
Бухаров 89
РПЛ, 28 тур
РПЛ,
28 тур
Россия
8 нояб. 2009, 14:00 МСК
8.11.2009, 14:00 МСК
воскресенье
Станислав Сухина
Станислав Сухина
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
0
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
0
Щенников
Георгий Щенников
90
0
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
0
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
0
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
0
Мамаев
Павел Мамаев
90
0
Алдонин
Евгений Алдонин
85
0
Шемберас
Дейвидас Шемберас
90
0
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
0
Красич
Милош Красич
90
0
Маазу
Мусса Маазу
90
Запасные
0
Помазан
Евгений Помазан
0
Одиа
Чиди Одиа
0
Григорьев
Антон Григорьев
0
Карвальо
Даниэль Карвальо
0
Рахимич
Элвер Рахимич
0
Пилиев
Ника Пилиев
0
Заболотный
Антон Заболотный
Рубин
мин
0
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
0
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
0
Салуквадзе
Лаша Салуквадзе
90
0
Навас
Сесар Навас
66'
66'
90
0
Калешин
Виталий Калешин
90
0
Карадениз
Гекдениз Карадениз
90
0
Семак
Сергей Семак
90
0
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
0
Касаев
Алан Касаев
90
0
Бухаров
Александр Бухаров
89'
89'
90
0
Домингес
Алехандро Домингес
77
Запасные
0
Ревишвили
Нукри Ревишвили
0
Попов
Алексей Попов
0
Орехов
Александр Орехов
0
Сибайя
МакБет Сибайя
0
Быстров
Петр Быстров
0
Баляйкин
Евгений Баляйкин
0
Кабзе
Хасан Кабзе