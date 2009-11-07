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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Лебеденко 20
1:2
Матч завершен
Сатурн
Раменское
Топич 39
Каряка 54
РПЛ, 28 тур
РПЛ,
28 тур
Россия
7 нояб. 2009, 16:15 МСК
7.11.2009, 16:15 МСК
суббота
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
0
Хотеев
Станислав Хотеев
90
0
Анджелкович
Душан Анджелкович
90
0
Ленгиел
Роман Ленгиел
90
0
Шериев
Астемир Шериев
90
0
Астафьев
Максим Астафьев
90
0
Гацкан
Александр Гацкан
90
0
Павленко
Александр Павленко
90
0
Кульчий
Александр Кульчий
90
0
Лебеденко
Игорь Лебеденко
20'
20'
90
0
Акимов
Дмитрий Акимов
37
0
Ахметович
Мерсудин Ахметович
90
Запасные
0
Мандрыкин
Вениамин Мандрыкин
0
Рожков
Михаил Рожков
0
Гицелов
Петр Гицелов
0
Валикаев
Артур Валикаев
0
Петрович
Бранимир Петрович
0
Салугин
Александр Салугин
0
Хонг
Ен Чо Хонг
Сатурн
мин
0
Кински
Антонин Кински
90
0
Нахушев
Руслан Нахушев
90
0
Грачев
Дмитрий Грачев
90
0
Зелао
Зелао
90
0
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
0
Каряка
Андрей Каряка
54'
54'
90
0
Немов
Петр Немов
90
0
Воробьев
Роман Воробьев
90
0
Кузьмичев
Владимир Кузьмичев
90
0
Иванов
Алексей Иванов
90
0
Топич
Марко Топич
39'
39'
77
Запасные
0
Ребров
Артем Ребров
0
Парфенов
Дмитрий Парфенов
0
Халилович
Денис Халилович
0
Сапета
Александр Сапета
0
Левченко
Евгений Левченко
0
Кириченко
Дмитрий Кириченко
0
Ковель
Леонид Ковель