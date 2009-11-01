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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спартак
Москва
Алекс 19
Яковлев 39
Алекс 59
Джано 76
Веллитон 82
5:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Гацкан 51
РПЛ, 27 тур
РПЛ,
27 тур
Россия
1 нояб. 2009, 14:00 МСК
1.11.2009, 14:00 МСК
воскресенье
Эдуард Малый
Эдуард Малый
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
0
Джанаев
Сослан Джанаев
90
0
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Йиранек
Мартин Йиранек
90
0
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
0
Джано
Джано
76'
76'
83
0
Сабитов
Ренат Сабитов
90
0
Кариока
Кариока
60
0
Алекс
Алекс
19'
59'
19', 59'
90
0
Баженов
Никита Баженов
24
0
Веллитон
Веллитон
82'
82'
90
Запасные
0
Песьяков
Сергей Песьяков
0
Филипенко
Егор Филипенко
0
Макеев
Евгений Макеев
0
Овусу-Абейе
Квинси Овусу-Абейе
0
Ибсон
Ибсон
0
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
0
Яковлев
Павел Яковлев
39'
Ростов
мин
0
Мандрыкин
Вениамин Мандрыкин
90
0
Анджелкович
Душан Анджелкович
90
0
Ленгиел
Роман Ленгиел
90
0
Шериев
Астемир Шериев
90
0
Астафьев
Максим Астафьев
90
0
Луценко
Евгений Луценко
46
0
Кульчий
Александр Кульчий
90
0
Гацкан
Александр Гацкан
51'
51'
90
0
Лебеденко
Игорь Лебеденко
81
0
Акимов
Дмитрий Акимов
90
0
Ахметович
Мерсудин Ахметович
90
Запасные
0
Хотеев
Станислав Хотеев
0
Черкес
Александр Черкес
0
Рожков
Михаил Рожков
0
Гицелов
Петр Гицелов
0
Валикаев
Артур Валикаев
0
Петрович
Бранимир Петрович
0
Салугин
Александр Салугин