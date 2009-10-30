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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Рубин
Казань
Нобоа 48
Бухаров 56
Карадениз 63
Бухаров 75
4:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Коллер 61
РПЛ, 27 тур
РПЛ,
27 тур
Россия
30 окт. 2009, 19:00 МСК
30.10.2009, 19:00 МСК
пятница
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
0
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
0
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
0
Шаронов
Роман Шаронов
85
0
Навас
Сесар Навас
90
0
Попов
Алексей Попов
90
0
Рязанцев
Александр Рязанцев
82
0
Нобоа
Кристиан Нобоа
48'
48'
90
0
Муравски
Рафал Муравски
39
0
Домингес
Алехандро Домингес
90
0
Карадениз
Гекдениз Карадениз
63'
63'
90
0
Бухаров
Александр Бухаров
56'
75'
56', 75'
90
Запасные
0
Ревишвили
Нукри Ревишвили
0
Салуквадзе
Лаша Салуквадзе
0
Орехов
Александр Орехов
0
Сибайя
МакБет Сибайя
0
Быстров
Петр Быстров
0
Баляйкин
Евгений Баляйкин
0
Кабзе
Хасан Кабзе
Крылья Советов
мин
0
Лобос
Эдуардо Лобос
90
0
Леилтон
Леилтон
66
0
Ярошик
Иржи Ярошик
90
0
Белозеров
Александр Белозеров
90
0
Будылин
Сергей Будылин
90
0
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
0
Таранов
Иван Таранов
90
0
Иванов
Станислав Иванов
87
0
Иванов
Олег Иванов
90
0
Калачев
Тимофей Калачев
83
0
Коллер
Ян Коллер
61'
61'
90
Запасные
0
Будаков
Александр Будаков
0
Шустиков
Сергей Шустиков
0
Редя
Андрей Редя
0
Песегов
Евгений Песегов
0
Ткачев
Сергей Ткачев
0
Савин
Евгений Савин