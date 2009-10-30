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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
ЦСКА
Москва
Нецид 3
1:0
Матч завершен
Ахмат
Грозный
РПЛ, 27 тур
РПЛ,
27 тур
Россия
30 окт. 2009, 18:00 МСК
30.10.2009, 18:00 МСК
пятница
Владимир Петтай
Владимир Петтай
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
0
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
0
Щенников
Георгий Щенников
90
0
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
0
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
0
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
0
Карвальо
Даниэль Карвальо
67
0
Шемберас
Дейвидас Шемберас
90
0
Мамаев
Павел Мамаев
90
0
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
0
Красич
Милош Красич
90
0
Нецид
Томаш Нецид
3'
3'
90
Запасные
0
Помазан
Евгений Помазан
0
Григорьев
Антон Григорьев
0
Алдонин
Евгений Алдонин
0
Рахимич
Элвер Рахимич
0
Осени
Ганию Болайи Осени
Ахмат
мин
0
Дикань
Андрей Дикань
90
0
Забавник
Радослав Забавник
90
0
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
0
Клебер
Гуэдос Де Лима Клебер
90
0
Уциев
Ризван Уциев
90
0
Кобенко
Андрей Кобенко
46
0
Кацаев
Адлан Кацаев
73
0
Джабраилов
Тимур Джабраилов
90
0
Садаев
Заур Садаев
63
0
Благо
Благо
90
0
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
90
Запасные
0
Годзюр
Ярослав Годзюр
0
Илиев
Валентин Илиев
0
Хаймович
Зевик Хаймович
0
Гвазава
Леван Гвазава
0
Маргаритеску
Силви Андрей Маргаритеску
0
Власов
Олег Власов
0
Панку
Даниэл Панку