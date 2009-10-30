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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сатурн
Раменское
Халилович 49
1:0
Матч завершен
Химки
Химки
РПЛ, 27 тур
РПЛ,
27 тур
Россия
30 окт. 2009, 20:15 МСК
30.10.2009, 20:15 МСК
пятница
Максим Лаюшкин
Максим Лаюшкин
Главный Судья
Составы
Сатурн
мин
0
Кински
Антонин Кински
90
0
Парфенов
Дмитрий Парфенов
90
0
Нахушев
Руслан Нахушев
90
0
Халилович
Денис Халилович
49'
49'
90
0
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
0
Сапета
Александр Сапета
69
0
Каряка
Андрей Каряка
90
0
Воробьев
Роман Воробьев
90
0
Кузьмичев
Владимир Кузьмичев
90
0
Иванов
Алексей Иванов
90
0
Топич
Марко Топич
77
Запасные
0
Ребров
Артем Ребров
0
Васиев
Фарход Васиев
0
Мальков
Евгений Мальков
0
Левченко
Евгений Левченко
0
Кириченко
Дмитрий Кириченко
0
Ковель
Леонид Ковель
0
Окоронкво
Соломон Окоронкво
Химки
мин
0
Комаров
Михаил Комаров
90
0
Головатенко
Виктор Головатенко
90
0
Гапон
Евгений Гапон
90
0
Зиновьев
Максим Зиновьев
90
0
Сансони
Себастьян Роже Сансони
90
0
Семочко
Дмитрий Семочко
90
0
Максимов
Илья Максимов
90
0
Цветкович
Иван Цветкович
68
0
Кожанов
Олег Кожанов
90
0
Антипенко
Александр Антипенко
90
0
Мамонов
Антон Мамонов
90
Запасные
0
Мишич
Боян Мишич
0
Тривунович
Вуле Тривунович
0
Логашов
Арсений Логашов
0
Старков
Иван Старков
0
Блатняк
Драган Блатняк
0
Кириллов
Юрий Кириллов