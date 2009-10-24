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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
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Матч завершен
Химки
Химки
0:3
Матч завершен
Спартак
Москва
Веллитон 10
Паршивлюк 44
Веллитон 88
РПЛ, 26 тур
РПЛ,
26 тур
Россия
24 окт. 2009, 15:15 МСК
24.10.2009, 15:15 МСК
суббота
Александр Колобаев
Александр Колобаев
Главный Судья
Составы
Химки
мин
0
Комаров
Михаил Комаров
90
0
Старков
Иван Старков
90
0
Ибрагимов
Адиль Ибрагимов
90
0
Сансони
Себастьян Роже Сансони
90
0
Ротенберг
Борис Ротенберг
90
0
Семочко
Дмитрий Семочко
90
0
Ахмедов
Камалутдин Ахмедов
90
0
Цветкович
Иван Цветкович
90
0
Блатняк
Драган Блатняк
61
0
Кожанов
Олег Кожанов
90
0
Мамонов
Антон Мамонов
90
Запасные
0
Мишич
Боян Мишич
0
Зиновьев
Максим Зиновьев
0
Тривунович
Вуле Тривунович
0
Кириллов
Юрий Кириллов
0
Антипенко
Александр Антипенко
Спартак
мин
0
Джанаев
Сослан Джанаев
90
0
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Йиранек
Мартин Йиранек
90
0
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
44'
44'
90
0
Джано
Джано
56
0
Сабитов
Ренат Сабитов
90
0
Кариока
Кариока
63
0
Алекс
Алекс
81
0
Баженов
Никита Баженов
90
0
Веллитон
Веллитон
10'
88'
10', 88'
90
Запасные
0
Песьяков
Сергей Песьяков
0
Филипенко
Егор Филипенко
0
Овусу-Абейе
Квинси Овусу-Абейе
0
Ковальчук
Сергей Ковальчук
0
Григорьев
Максим Григорьев
0
Ибсон
Ибсон
0
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов