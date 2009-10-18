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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спартак
Москва
Джано 41
Веллитон 62
Овусу-Абейе 85
3:0
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 25 тур
РПЛ,
25 тур
Россия
18 окт. 2009, 13:00 МСК
18.10.2009, 13:00 МСК
воскресенье
Юрий Баскаков
Юрий Баскаков
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
0
Джанаев
Сослан Джанаев
90
0
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Йиранек
Мартин Йиранек
90
0
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
0
Джано
Джано
41'
41'
90
0
Сабитов
Ренат Сабитов
90
0
Кариока
Кариока
60
0
Алекс
Алекс
88
0
Баженов
Никита Баженов
81
0
Веллитон
Веллитон
62'
62'
90
Запасные
0
Песьяков
Сергей Песьяков
0
Филипенко
Егор Филипенко
0
Фатхи
Малик Фатхи
0
Овусу-Абейе
Квинси Овусу-Абейе
85'
0
Рыжков
Владислав Рыжков
0
Григорьев
Максим Григорьев
0
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
Локомотив
мин
0
Гилерме
Гилерме
90
0
Янбаев
Ренат Янбаев
90
0
Родолфо
Родолфо
80
0
Асатиани
Малхаз Асатиани
90
0
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
0
Торбинский
Дмитрий Торбинский
59
0
Дуймович
Томислав Дуймович
90
0
Шарлес
Шарлес
90
0
Глушаков
Денис Глушаков
76
0
Сычев
Дмитрий Сычев
90
0
Одемвингие
Питер Одемвингие
90
Запасные
0
Чех
Марек Чех
0
Сенников
Дмитрий Сенников
0
Баша
Марко Баша
0
Кочиш
Рэзван Кочиш
0
Гатагов
Алан Гатагов
0
Минченков
Александр Минченков
0
Фалл
Байе Джиби Фалл