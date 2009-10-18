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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Ахмат
Грозный
Садаев 52
1:3
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Гацкан 12
Павленко 17
Ахметович 44
РПЛ, 25 тур
РПЛ,
25 тур
Россия
18 окт. 2009, 13:00 МСК
18.10.2009, 13:00 МСК
воскресенье
Максим Лаюшкин
Максим Лаюшкин
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
-
Уциев
Ризван Уциев
90
0
Дикань
Андрей Дикань
90
-
Клебер
Гуэдос Де Лима Клебер
24
0
Хаймович
Зевик Хаймович
90
0
Кацаев
Адлан Кацаев
90
0
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
0
Забавник
Радослав Забавник
72
0
Благо
Благо
90
0
Джабраилов
Тимур Джабраилов
90
0
Уциев
Рамзан Уциев
90
0
Панку
Даниэл Панку
90
0
Бракамонте
Эктор Бракамонте
48
0
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
90
Запасные
0
Годзюр
Ярослав Годзюр
0
Кобенко
Андрей Кобенко
0
Гвазава
Леван Гвазава
0
Петре
Флорентин Петре
0
Маргаритеску
Силви Андрей Маргаритеску
0
Садаев
Заур Садаев
52'
Ростов
мин
0
Мандрыкин
Вениамин Мандрыкин
90
0
Астафьев
Максим Астафьев
90
0
Ленгиел
Роман Ленгиел
90
0
Шериев
Астемир Шериев
90
0
Анджелкович
Душан Анджелкович
90
0
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
0
Кульчий
Александр Кульчий
90
0
Валикаев
Артур Валикаев
47
0
Гацкан
Александр Гацкан
12'
12'
90
0
Павленко
Александр Павленко
17'
17'
90
0
Ахметович
Мерсудин Ахметович
44'
44'
90
Запасные
0
Хотеев
Станислав Хотеев
0
Лапин
Иван Лапин
0
Живанович
Иван Живанович
0
Гицелов
Петр Гицелов
0
Сливич
Ненад Сливич
0
Салугин
Александр Салугин
0
Хонг
Ен Чо Хонг