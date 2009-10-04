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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Текке 59
Кежман 62
2:1
Матч завершен
Динамо
Москва
Фернандес 45
РПЛ, 24 тур
РПЛ,
24 тур
Россия
4 окт. 2009, 17:30 МСК
4.10.2009, 17:30 МСК
воскресенье
Владимир Казьменко
Владимир Казьменко
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
0
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
0
Крижанац
Ивица Крижанац
90
0
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
0
Анюков
Александр Анюков
90
0
Хусти
Саболч Хусти
55
0
Денисов
Игорь Денисов
90
0
Зырянов
Константин Зырянов
90
0
Семшов
Игорь Семшов
60
0
Кежман
Матея Кежман
62'
62'
81
0
Текке
Фатих Текке
59'
59'
90
Запасные
0
Чонтофальски
Камил Чонтофальски
0
Мейра
Фернанду Мейра
0
Губочан
Томаш Губочан
0
Ионов
Алексей Ионов
0
Розина
Алессандро Розина
0
Файзулин
Виктор Файзулин
0
Широков
Роман Широков
Динамо
мин
0
Шунин
Антон Шунин
90
0
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
0
Фернандес
Леандро Фернандес
45'
45'
90
0
Гранат
Владимир Гранат
90
0
Ковальчик
Марцин Ковальчик
90
0
Ропотан
Адриан Ропотан
65
0
Хохлов
Дмитрий Хохлов
90
0
Кокорин
Александр Кокорин
72
0
Агийяр
Луис Агийяр
84
0
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
0
Кержаков
Александр Кержаков
90
Запасные
0
Панов
Сергей Панов
0
Терехов
Сергей Терехов
0
Димидко
Александр Димидко
0
Смолов
Федор Смолов
0
Генков
Цветан Генков