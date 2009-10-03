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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Крылья Советов
Самара
0:0
Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
РПЛ, 24 тур
РПЛ,
24 тур
Россия
3 окт. 2009, 13:00 МСК
3.10.2009, 13:00 МСК
суббота
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Крылья Советов
мин
0
Лобос
Эдуардо Лобос
90
0
Будылин
Сергей Будылин
90
0
Ярошик
Иржи Ярошик
90
0
Белозеров
Александр Белозеров
90
0
Шишкин
Роман Шишкин
90
0
Калачев
Тимофей Калачев
90
0
Таранов
Иван Таранов
90
0
Аджинджал
Руслан Аджинджал
90
0
Бобер
Антон Бобер
90
0
Адамов
Роман Адамов
46
0
Коллер
Ян Коллер
90
Запасные
0
Будаков
Александр Будаков
0
Леилтон
Леилтон
0
Шустиков
Сергей Шустиков
0
Игнатьев
Владислав Игнатьев
0
Песегов
Евгений Песегов
0
Савин
Евгений Савин
0
Рамон
Рамон
Спартак-Нальчик
мин
0
Радич
Деян Радич
90
0
Кисенков
Владимир Кисенков
90
0
Джудович
Миодраг Джудович
90
0
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
0
Феррейра
Антонио Феррейра
90
0
Бикмаев
Марат Бикмаев
60
0
Концедалов
Роман Концедалов
89
0
Машуков
Аслан Машуков
69
0
Гетериев
Казбек Гетериев
90
0
Леандро
Леандро
90
0
Асильдаров
Шамиль Асильдаров
90
Запасные
0
Хомич
Дмитрий Хомич
0
Филатов
Валентин Филатов
0
Пилипчук
Сергей Пилипчук
0
Самсонов
Олег Самсонов
0
Рикардо
Рикардо
0
Гошоков
Арсен Гошоков
0
Овчинников
Сергей Овчинников