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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
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Матч завершен
Химки
Химки
Кириллов 85
1:2
Матч завершен
Ахмат
Грозный
Лахиялов 11
Джабраилов 82
РПЛ, 24 тур
РПЛ,
24 тур
Россия
3 окт. 2009, 15:15 МСК
3.10.2009, 15:15 МСК
суббота
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Химки
мин
0
Комаров
Михаил Комаров
90
0
Головатенко
Виктор Головатенко
90
0
Семочко
Дмитрий Семочко
90
0
Зиновьев
Максим Зиновьев
90
0
Ротенберг
Борис Ротенберг
90
0
Ромащенко
Максим Ромащенко
58
0
Логашов
Арсений Логашов
90
0
Гапон
Евгений Гапон
90
0
Кириллов
Юрий Кириллов
85'
85'
90
0
Максимов
Илья Максимов
90
0
Антипенко
Александр Антипенко
90
Запасные
0
Березовский
Роман Березовский
0
Тривунович
Вуле Тривунович
0
Ахмедов
Камалутдин Ахмедов
0
Сансони
Себастьян Роже Сансони
0
Блатняк
Драган Блатняк
0
Мамонов
Антон Мамонов
0
Кожанов
Олег Кожанов
Ахмат
мин
0
Дикань
Андрей Дикань
90
0
Забавник
Радослав Забавник
90
0
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
0
Хаймович
Зевик Хаймович
79
0
Уциев
Ризван Уциев
90
0
Благо
Благо
90
0
Джабраилов
Тимур Джабраилов
82'
82'
90
0
Панку
Даниэл Панку
67
0
Садаев
Заур Садаев
60
0
Кацаев
Адлан Кацаев
90
0
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
11'
11'
90
Запасные
0
Годзюр
Ярослав Годзюр
0
Эдиев
Исмаил Эдиев
0
Клебер
Гуэдос Де Лима Клебер
0
Гогуа
Гогита Гогуа
0
Гвазава
Леван Гвазава
0
Власов
Олег Власов
0
Бракамонте
Эктор Бракамонте