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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ахмат
Грозный
Садаев 25
Панку 54
2:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
Родолфо 81
РПЛ, 23 тур
РПЛ,
23 тур
Россия
27 сент. 2009, 15:15 МСК
27.09.2009, 15:15 МСК
воскресенье
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
0
Дикань
Андрей Дикань
90
0
Забавник
Радослав Забавник
90
0
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
0
Хаймович
Зевик Хаймович
90
0
Уциев
Ризван Уциев
90
0
Благо
Благо
83
0
Кацаев
Адлан Кацаев
89
0
Джабраилов
Тимур Джабраилов
90
0
Садаев
Заур Садаев
25'
25'
55
0
Панку
Даниэл Панку
54'
54'
90
0
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
90
Запасные
0
Годзюр
Ярослав Годзюр
0
Бендзь
Сергей Бендзь
0
Илиев
Валентин Илиев
0
Клебер
Гуэдос Де Лима Клебер
0
Гогуа
Гогита Гогуа
0
Петре
Флорентин Петре
0
Бракамонте
Эктор Бракамонте
Локомотив
мин
0
Гилерме
Гилерме
90
0
Янбаев
Ренат Янбаев
90
0
Асатиани
Малхаз Асатиани
90
0
Родолфо
Родолфо
81'
81'
90
0
Кочиш
Рэзван Кочиш
85
0
Гатагов
Алан Гатагов
90
0
Дуймович
Томислав Дуймович
90
0
Торбинский
Дмитрий Торбинский
46
0
Кайта
Сани Кайта
90
0
Одемвингие
Питер Одемвингие
90
0
Сычев
Дмитрий Сычев
90
Запасные
0
Чех
Марек Чех
0
Кузьмин
Олег Кузьмин
0
Баша
Марко Баша
0
Глушаков
Денис Глушаков
0
Камболов
Руслан Камболов
0
Минченков
Александр Минченков
0
Фалл
Байе Джиби Фалл