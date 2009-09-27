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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
Асильдаров 52
1:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 23 тур
РПЛ,
23 тур
Россия
27 сент. 2009, 13:00 МСК
27.09.2009, 13:00 МСК
воскресенье
Игорь Егоров
Игорь Егоров
Главный Судья
Составы
Спартак-Нальчик
мин
0
Радич
Деян Радич
90
0
Кисенков
Владимир Кисенков
90
0
Джудович
Миодраг Джудович
90
0
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
0
Феррейра
Антонио Феррейра
90
0
Калимуллин
Рустем Калимуллин
67
0
Концедалов
Роман Концедалов
90
0
Гетериев
Казбек Гетериев
90
0
Бикмаев
Марат Бикмаев
87
0
Самсонов
Олег Самсонов
46
0
Асильдаров
Шамиль Асильдаров
52'
52'
90
Запасные
0
Хомич
Дмитрий Хомич
0
Плиев
Заурбек Плиев
0
Машуков
Аслан Машуков
0
Пилипчук
Сергей Пилипчук
0
Леандро
Леандро
0
Рикардо
Рикардо
0
Сирадзе
Давид Сирадзе
Ростов
мин
0
Хотеев
Станислав Хотеев
90
0
Анджелкович
Душан Анджелкович
90
0
Черкес
Александр Черкес
86
0
Рожков
Михаил Рожков
90
0
Шериев
Астемир Шериев
90
0
Луценко
Евгений Луценко
78
0
Валикаев
Артур Валикаев
90
0
Петрович
Бранимир Петрович
90
0
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
0
Салугин
Александр Салугин
90
0
Акимов
Дмитрий Акимов
55
Запасные
0
Мандрыкин
Вениамин Мандрыкин
0
Баннов
Илья Баннов
0
Астафьев
Максим Астафьев
0
Гицелов
Петр Гицелов
0
Сливич
Ненад Сливич
0
Семка
Артем Семка
0
Ахметович
Мерсудин Ахметович