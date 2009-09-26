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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Динамо
Москва
Агийяр 14
1:0
Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 23 тур
РПЛ,
23 тур
Россия
26 сент. 2009, 15:15 МСК
26.09.2009, 15:15 МСК
суббота
Альмир Каюмов
Альмир Каюмов
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
0
Шунин
Антон Шунин
90
0
Гранат
Владимир Гранат
90
0
Танасиевич
Йован Танасиевич
90
0
Фернандес
Леандро Фернандес
90
0
Ковальчик
Марцин Ковальчик
90
0
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
0
Хохлов
Дмитрий Хохлов
90
0
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
0
Агийяр
Луис Агийяр
14'
14'
77
0
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
0
Кержаков
Александр Кержаков
90
Запасные
0
Панов
Сергей Панов
0
Терехов
Сергей Терехов
0
Димидко
Александр Димидко
0
Ропотан
Адриан Ропотан
0
Смолов
Федор Смолов
0
Генков
Цветан Генков
0
Кокорин
Александр Кокорин
Сатурн
мин
0
Кински
Антонин Кински
90
0
Нахушев
Руслан Нахушев
90
0
Грачев
Дмитрий Грачев
90
0
Зелао
Зелао
90
0
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
0
Каряка
Андрей Каряка
90
0
Немов
Петр Немов
90
0
Лоськов
Дмитрий Лоськов
37
0
Кузьмичев
Владимир Кузьмичев
81
0
Иванов
Алексей Иванов
90
0
Кириченко
Дмитрий Кириченко
53
Запасные
0
Ребров
Артем Ребров
0
Парфенов
Дмитрий Парфенов
0
Сапета
Александр Сапета
0
Воробьев
Роман Воробьев
0
Левченко
Евгений Левченко
0
Топич
Марко Топич
0
Ковель
Леонид Ковель