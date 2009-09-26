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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Кежман 45
Быстров 87
2:0
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 23 тур
РПЛ,
23 тур
Россия
26 сент. 2009, 13:00 МСК
26.09.2009, 13:00 МСК
суббота
Станислав Сухина
Станислав Сухина
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
0
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
0
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
0
Мейра
Фернанду Мейра
90
0
Анюков
Александр Анюков
90
0
Хусти
Саболч Хусти
90
0
Денисов
Игорь Денисов
90
0
Зырянов
Константин Зырянов
90
0
Быстров
Владимир Быстров
87'
87'
90
0
Кежман
Матея Кежман
45'
45'
86
0
Текке
Фатих Текке
90
Запасные
0
Чонтофальски
Камил Чонтофальски
0
Крижанац
Ивица Крижанац
0
Губочан
Томаш Губочан
0
Ионов
Алексей Ионов
0
Розина
Алессандро Розина
0
Файзулин
Виктор Файзулин
0
Корниленко
Сергей Корниленко
ЦСКА
мин
0
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
0
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
0
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
0
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
0
Шемберас
Дейвидас Шемберас
90
0
Гонсалес
Марк Гонсалес
70
0
Рахимич
Элвер Рахимич
90
0
Алдонин
Евгений Алдонин
59
0
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
0
Красич
Милош Красич
90
0
Гильерме
Гильерме
46
Запасные
0
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
0
Одиа
Чиди Одиа
0
Щенников
Георгий Щенников
0
Карвальо
Даниэль Карвальо
0
Пилиев
Ника Пилиев
0
Секу
Секу
0
Нецид
Томаш Нецид