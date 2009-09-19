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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сатурн
Раменское
Лоськов 30
Топич 54
2:1
Матч завершен
Спартак
Москва
Алекс 53
РПЛ, 22 тур
РПЛ,
22 тур
Россия
19 сент. 2009, 13:00 МСК
19.09.2009, 13:00 МСК
суббота
Вячеслав Попов
Вячеслав Попов
Главный Судья
Составы
Сатурн
мин
0
Кински
Антонин Кински
90
0
Нахушев
Руслан Нахушев
90
0
Игонин
Алексей Игонин
24
0
Грачев
Дмитрий Грачев
90
0
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
0
Кузьмичев
Владимир Кузьмичев
90
0
Немов
Петр Немов
90
0
Лоськов
Дмитрий Лоськов
30'
30'
89
0
Каряка
Андрей Каряка
90
0
Иванов
Алексей Иванов
90
0
Кириченко
Дмитрий Кириченко
46
Запасные
0
Ребров
Артем Ребров
0
Темников
Иван Темников
0
Парфенов
Дмитрий Парфенов
0
Сапета
Александр Сапета
0
Воробьев
Роман Воробьев
0
Топич
Марко Топич
54'
0
Ковель
Леонид Ковель
Спартак
мин
0
Джанаев
Сослан Джанаев
90
0
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
0
Йиранек
Мартин Йиранек
90
0
Филипенко
Егор Филипенко
90
0
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
0
Яковлев
Павел Яковлев
62
0
Ковальчук
Сергей Ковальчук
80
0
Сабитов
Ренат Сабитов
90
0
Алекс
Алекс
53'
53'
90
0
Баженов
Никита Баженов
56
0
Веллитон
Веллитон
90
Запасные
0
Песьяков
Сергей Песьяков
0
Макеев
Евгений Макеев
0
Фатхи
Малик Фатхи
0
Бояринцев
Денис Бояринцев
0
Кариока
Кариока
0
Джано
Джано
0
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов