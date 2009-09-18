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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Химки
Химки
0:2
Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
Леандро 68
Леандро 86
РПЛ, 22 тур
РПЛ,
22 тур
Россия
18 сент. 2009, 18:00 МСК
18.09.2009, 18:00 МСК
пятница
Альмир Каюмов
Альмир Каюмов
Главный Судья
Составы
Химки
мин
0
Березовский
Роман Березовский
90
0
Головатенко
Виктор Головатенко
90
0
Тривунович
Вуле Тривунович
90
0
Ибрагимов
Адиль Ибрагимов
90
0
Семочко
Дмитрий Семочко
56
0
Ромащенко
Максим Ромащенко
90
0
Сансони
Себастьян Роже Сансони
88
0
Блатняк
Драган Блатняк
90
0
Мамонов
Антон Мамонов
19
0
Антипенко
Александр Антипенко
90
0
Кириллов
Юрий Кириллов
90
Запасные
0
Комаров
Михаил Комаров
0
Ротенберг
Борис Ротенберг
0
Ахмедов
Камалутдин Ахмедов
0
Логашов
Арсений Логашов
0
Гапон
Евгений Гапон
0
Стивенс
Эррол Энтони Стивенс
Спартак-Нальчик
мин
0
Радич
Деян Радич
90
0
Филатов
Валентин Филатов
90
0
Джудович
Миодраг Джудович
90
0
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
0
Феррейра
Антонио Феррейра
90
0
Гетериев
Казбек Гетериев
90
0
Концедалов
Роман Концедалов
90
0
Рикардо
Рикардо
66
0
Самсонов
Олег Самсонов
60
0
Калимуллин
Рустем Калимуллин
85
0
Асильдаров
Шамиль Асильдаров
90
Запасные
0
Хомич
Дмитрий Хомич
0
Плиев
Заурбек Плиев
0
Бикмаев
Марат Бикмаев
0
Машуков
Аслан Машуков
0
Леандро
Леандро
68', 86'
0
Сирадзе
Давид Сирадзе
0
Концевой
Артем Концевой