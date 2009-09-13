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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Зырянов 45
Быстров 78
2:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 21 тур
РПЛ,
21 тур
Россия
13 сент. 2009, 17:30 МСК
13.09.2009, 17:30 МСК
воскресенье
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
0
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
0
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
0
Мейра
Фернанду Мейра
90
0
Анюков
Александр Анюков
90
0
Розина
Алессандро Розина
67
0
Денисов
Игорь Денисов
90
0
Семшов
Игорь Семшов
90
0
Зырянов
Константин Зырянов
45'
45'
90
0
Быстров
Владимир Быстров
78'
78'
90
0
Текке
Фатих Текке
90
Запасные
0
Чонтофальски
Камил Чонтофальски
0
Крижанац
Ивица Крижанац
0
Ширл
Радек Ширл
0
Широков
Роман Широков
0
Соснин
Антон Соснин
0
Кежман
Матея Кежман
0
Корниленко
Сергей Корниленко
Ростов
мин
0
Герус
Роман Герус
90
0
Черкес
Александр Черкес
90
0
Ленгиел
Роман Ленгиел
90
0
Анджелкович
Душан Анджелкович
46
0
Рожков
Михаил Рожков
90
0
Гацкан
Александр Гацкан
90
0
Павленко
Александр Павленко
90
0
Осинов
Михаил Осинов
46
0
Кульчий
Александр Кульчий
63
0
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
0
Акимов
Дмитрий Акимов
90
Запасные
0
Хотеев
Станислав Хотеев
0
Гицелов
Петр Гицелов
0
Валикаев
Артур Валикаев
0
Петрович
Бранимир Петрович
0
Луценко
Евгений Луценко
0
Салугин
Александр Салугин
0
Ахметович
Мерсудин Ахметович