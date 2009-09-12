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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Рубин
Казань
Бухаров 6
Домингес 35
Рязанцев 38
Рязанцев 45
Бухаров 65
5:1
Матч завершен
Сатурн
Раменское
Топич 52
РПЛ, 21 тур
РПЛ,
21 тур
Россия
12 сент. 2009, 17:30 МСК
12.09.2009, 17:30 МСК
суббота
Александр Гвардис
Александр Гвардис
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
0
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
0
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
0
Шаронов
Роман Шаронов
90
0
Навас
Сесар Навас
90
0
Калешин
Виталий Калешин
90
0
Рязанцев
Александр Рязанцев
38'
45'
38', 45'
90
0
Сибайя
МакБет Сибайя
90
0
Семак
Сергей Семак
60
0
Карадениз
Гекдениз Карадениз
71
0
Бухаров
Александр Бухаров
6'
65'
6', 65'
90
0
Домингес
Алехандро Домингес
35'
35'
57
Запасные
0
Ревишвили
Нукри Ревишвили
0
Салуквадзе
Лаша Салуквадзе
0
Попов
Алексей Попов
0
Касаев
Алан Касаев
0
Нобоа
Кристиан Нобоа
0
Баляйкин
Евгений Баляйкин
0
Кабзе
Хасан Кабзе
Сатурн
мин
0
Кински
Антонин Кински
90
0
Нахушев
Руслан Нахушев
90
0
Игонин
Алексей Игонин
90
0
Зелао
Зелао
72
0
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
0
Каряка
Андрей Каряка
90
0
Лоськов
Дмитрий Лоськов
46
0
Немов
Петр Немов
90
0
Кузьмичев
Владимир Кузьмичев
90
0
Иванов
Алексей Иванов
90
0
Кириченко
Дмитрий Кириченко
46
Запасные
0
Ребров
Артем Ребров
0
Парфенов
Дмитрий Парфенов
0
Грачев
Дмитрий Грачев
0
Гаджиев
Махач Гаджиев
0
Сапета
Александр Сапета
0
Воробьев
Роман Воробьев
0
Топич
Марко Топич
52'