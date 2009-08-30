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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Адамов 68
Адамов 70
Ярошик 78
3:1
Матч завершен
Динамо
Москва
Димидко 64
РПЛ, 20 тур
РПЛ,
20 тур
Россия
30 авг. 2009, 17:15 МСК
30.08.2009, 17:15 МСК
воскресенье
Николай Иванов
Николай Иванов
Главный Судья
Составы
Крылья Советов
мин
0
Лобос
Эдуардо Лобос
90
0
Будылин
Сергей Будылин
65
0
Ярошик
Иржи Ярошик
78'
78'
90
0
Белозеров
Александр Белозеров
90
0
Шишкин
Роман Шишкин
90
0
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
0
Иванов
Станислав Иванов
41
0
Аджинджал
Руслан Аджинджал
90
0
Иванов
Олег Иванов
90
0
Калачев
Тимофей Калачев
66
0
Коллер
Ян Коллер
90
Запасные
0
Будаков
Александр Будаков
0
Таранов
Иван Таранов
0
Леилтон
Леилтон
0
Бобер
Антон Бобер
0
Кулик
Владислав Кулик
0
Песегов
Евгений Песегов
0
Адамов
Роман Адамов
68', 70'
Динамо
мин
0
Габулов
Владимир Габулов
90
0
Гранат
Владимир Гранат
90
0
Колодин
Денис Колодин
90
0
Фернандес
Леандро Фернандес
90
0
Ковальчик
Марцин Ковальчик
90
0
Комбаров
Дмитрий Комбаров
87
0
Хохлов
Дмитрий Хохлов
90
0
Димидко
Александр Димидко
64'
64'
90
0
Агийяр
Луис Агийяр
90
0
Кокорин
Александр Кокорин
90
0
Смолов
Федор Смолов
90
Запасные
0
Шунин
Антон Шунин
0
Танасиевич
Йован Танасиевич
0
Денисов
Александр Денисов
0
Терехов
Сергей Терехов
0
Скепский
Денис Скепский
0
Юсупов
Артур Юсупов