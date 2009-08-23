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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Ахмат
Грозный
Кутарба 64
Лахиялов 90
2:3
Матч завершен
Спартак
Москва
Яковлев 25
Веллитон 30
Веллитон 34
РПЛ, 19 тур
РПЛ,
19 тур
Россия
23 авг. 2009, 20:00 МСК
23.08.2009, 20:00 МСК
воскресенье
Алексей Ковалев
Алексей Ковалев
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
0
Дикань
Андрей Дикань
90
0
Маргаритеску
Силви Андрей Маргаритеску
90
0
Забавник
Радослав Забавник
90
0
Хаймович
Зевик Хаймович
90
0
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
0
Панку
Даниэл Панку
73
0
Гогуа
Гогита Гогуа
90
0
Джабраилов
Тимур Джабраилов
90
0
Петре
Флорентин Петре
37
0
Садаев
Заур Садаев
26
0
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
90'
90'
90
Запасные
0
Годзюр
Ярослав Годзюр
0
Бендзь
Сергей Бендзь
0
Илиев
Валентин Илиев
0
Клебер
Гуэдос Де Лима Клебер
0
Благо
Благо
0
Власов
Олег Власов
0
Кутарба
Герман Кутарба
64'
Спартак
мин
0
Джанаев
Сослан Джанаев
90
0
Макеев
Евгений Макеев
90
0
Дедура
Игнас Дедура
90
0
Йиранек
Мартин Йиранек
90
0
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
0
Сабитов
Ренат Сабитов
90
0
Ковальчук
Сергей Ковальчук
90
0
Алекс
Алекс
90
0
Быстров
Владимир Быстров
69
0
Веллитон
Веллитон
30'
34'
30', 34'
90
0
Яковлев
Павел Яковлев
25'
25'
84
Запасные
0
Плетикоса
Стипе Плетикоса
0
Фатхи
Малик Фатхи
0
Бояринцев
Денис Бояринцев
0
Павленко
Александр Павленко
0
Горбатенко
Игорь Горбатенко
0
Кариока
Кариока
0
Баженов
Никита Баженов