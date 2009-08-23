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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Текке 26
1:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
Вагнер 9
РПЛ, 19 тур
РПЛ,
19 тур
Россия
23 авг. 2009, 15:00 МСК
23.08.2009, 15:00 МСК
воскресенье
Станислав Сухина
Станислав Сухина
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
0
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
0
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
0
Мейра
Фернанду Мейра
90
0
Анюков
Александр Анюков
90
0
Семшов
Игорь Семшов
85
0
Зырянов
Константин Зырянов
90
0
Широков
Роман Широков
90
0
Хусти
Саболч Хусти
90
0
Корниленко
Сергей Корниленко
71
0
Текке
Фатих Текке
26'
26'
90
Запасные
0
Чонтофальски
Камил Чонтофальски
0
Губочан
Томаш Губочан
0
Ионов
Алексей Ионов
0
Розина
Алессандро Розина
0
Башкиров
Евгений Башкиров
0
Игнатович
Павел Игнатович
0
Канунников
Максим Канунников
Локомотив
мин
0
Гилерме
Гилерме
90
0
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
0
Асатиани
Малхаз Асатиани
90
0
Родолфо
Родолфо
90
0
Янбаев
Ренат Янбаев
90
0
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
90
0
Дуймович
Томислав Дуймович
90
0
Вагнер
Вагнер
9'
9'
76
0
Шарлес
Шарлес
90
0
Сычев
Дмитрий Сычев
90
0
Одемвингие
Питер Одемвингие
62
Запасные
0
Чех
Марек Чех
0
Сенников
Дмитрий Сенников
0
Дюрица
Ян Дюрица
0
Торбинский
Дмитрий Торбинский
0
Глушаков
Денис Глушаков
0
Гатагов
Алан Гатагов
0
Фалл
Байе Джиби Фалл