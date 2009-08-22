Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Нецид 14
Красич 22
2:1
Матч завершен
Химки
Химки
Антипенко 69
РПЛ, 19 тур
РПЛ,
19 тур
Россия
22 авг. 2009, 17:15 МСК
22.08.2009, 17:15 МСК
суббота
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
0
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
0
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
0
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
0
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
0
Гонсалес
Марк Гонсалес
82
0
Карвальо
Даниэль Карвальо
90
0
Шемберас
Дейвидас Шемберас
90
0
Мамаев
Павел Мамаев
90
0
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
0
Красич
Милош Красич
22'
22'
74
0
Нецид
Томаш Нецид
14'
14'
70
Запасные
0
Помазан
Евгений Помазан
0
Одиа
Чиди Одиа
0
Щенников
Георгий Щенников
0
Вагнер Лав
Вагнер Лав
0
Жезус
Рикардо Жезус
0
Маазу
Мусса Маазу
Химки
мин
0
Комаров
Михаил Комаров
90
0
Гапон
Евгений Гапон
90
0
Тривунович
Вуле Тривунович
18
0
Сансони
Себастьян Роже Сансони
90
0
Головатенко
Виктор Головатенко
90
0
Кириллов
Юрий Кириллов
90
0
Зиновьев
Максим Зиновьев
90
0
Ромащенко
Максим Ромащенко
90
0
Блатняк
Драган Блатняк
90
0
Кожанов
Олег Кожанов
63
0
Стивенс
Эррол Энтони Стивенс
67
Запасные
0
Мишич
Боян Мишич
0
Ротенберг
Борис Ротенберг
0
Старков
Иван Старков
0
Максимов
Илья Максимов
0
Цветкович
Иван Цветкович
0
Антипенко
Александр Антипенко
69'
0
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов