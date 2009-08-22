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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Коллер 48
Иванов 55
2:2
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Акимов 52
Ахметович 81
РПЛ, 19 тур
РПЛ,
19 тур
Россия
22 авг. 2009, 12:45 МСК
22.08.2009, 12:45 МСК
суббота
Вячеслав Попов
Вячеслав Попов
Главный Судья
Составы
Крылья Советов
мин
0
Лобос
Эдуардо Лобос
90
0
Будылин
Сергей Будылин
90
0
Таранов
Иван Таранов
90
0
Белозеров
Александр Белозеров
90
0
Шишкин
Роман Шишкин
90
0
Игнатьев
Владислав Игнатьев
83
0
Иванов
Станислав Иванов
90
0
Бобер
Антон Бобер
82
0
Аджинджал
Руслан Аджинджал
90
0
Калачев
Тимофей Калачев
46
0
Коллер
Ян Коллер
48'
48'
90
Запасные
0
Будаков
Александр Будаков
0
Леилтон
Леилтон
0
Шустиков
Сергей Шустиков
0
Иванов
Олег Иванов
55'
0
Кулик
Владислав Кулик
0
Адамов
Роман Адамов
0
Савин
Евгений Савин
Ростов
мин
0
Герус
Роман Герус
90
0
Астафьев
Максим Астафьев
90
0
Ленгиел
Роман Ленгиел
90
0
Рожков
Михаил Рожков
90
0
Черкес
Александр Черкес
90
0
Гацкан
Александр Гацкан
68
0
Осинов
Михаил Осинов
77
0
Кульчий
Александр Кульчий
90
0
Петрович
Бранимир Петрович
46
0
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
0
Акимов
Дмитрий Акимов
52'
52'
90
Запасные
0
Хотеев
Станислав Хотеев
0
Живанович
Иван Живанович
0
Сливич
Ненад Сливич
0
Семка
Артем Семка
0
Луценко
Евгений Луценко
0
Салугин
Александр Салугин
0
Ахметович
Мерсудин Ахметович
81'