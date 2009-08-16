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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сатурн
Раменское
Кузьмичев 76
1:0
Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
РПЛ, 18 тур
РПЛ,
18 тур
Россия
16 авг. 2009, 15:30 МСК
16.08.2009, 15:30 МСК
воскресенье
Вячеслав Попов
Вячеслав Попов
Главный Судья
Составы
Сатурн
мин
0
Кински
Антонин Кински
90
0
Нахушев
Руслан Нахушев
90
0
Зелао
Зелао
90
0
Халилович
Денис Халилович
90
0
Ковель
Леонид Ковель
90
0
Кузьмичев
Владимир Кузьмичев
76'
76'
90
0
Немов
Петр Немов
90
0
Лоськов
Дмитрий Лоськов
59
0
Каряка
Андрей Каряка
90
0
Иванов
Алексей Иванов
90
0
Кириченко
Дмитрий Кириченко
62
Запасные
0
Ребров
Артем Ребров
0
Парфенов
Дмитрий Парфенов
0
Мальков
Евгений Мальков
0
Гаджиев
Махач Гаджиев
0
Сапета
Александр Сапета
0
Левченко
Евгений Левченко
0
Топич
Марко Топич
Спартак-Нальчик
мин
0
Радич
Деян Радич
90
0
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
0
Джудович
Миодраг Джудович
90
0
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
0
Кисенков
Владимир Кисенков
90
0
Дзахмишев
Марат Дзахмишев
80
0
Концедалов
Роман Концедалов
90
0
Машуков
Аслан Машуков
89
0
Гетериев
Казбек Гетериев
71
0
Леандро
Леандро
90
0
Асильдаров
Шамиль Асильдаров
90
Запасные
0
Хомич
Дмитрий Хомич
0
Филатов
Валентин Филатов
0
Феррейра
Антонио Феррейра
0
Берхамов
Кантемир Берхамов
0
Рикардо
Рикардо
0
Калимуллин
Рустем Калимуллин
0
Концевой
Артем Концевой