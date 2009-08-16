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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1
Матч завершен
Динамо
Москва
Кержаков 28
РПЛ, 18 тур
РПЛ,
18 тур
Россия
16 авг. 2009, 20:00 МСК
16.08.2009, 20:00 МСК
воскресенье
Составы
Ростов
мин
0
Герус
Роман Герус
90
0
Астафьев
Максим Астафьев
90
0
Ленгиел
Роман Ленгиел
90
0
Живанович
Иван Живанович
90
0
Анджелкович
Душан Анджелкович
90
0
Гицелов
Петр Гицелов
64
0
Осинов
Михаил Осинов
76
0
Кульчий
Александр Кульчий
90
0
Гацкан
Александр Гацкан
90
0
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
0
Акимов
Дмитрий Акимов
84
Запасные
0
Хотеев
Станислав Хотеев
0
Черкес
Александр Черкес
0
Рожков
Михаил Рожков
0
Петрович
Бранимир Петрович
0
Кузнецов
Сергей Кузнецов
0
Салугин
Александр Салугин
0
Ахметович
Мерсудин Ахметович
Динамо
мин
0
Габулов
Владимир Габулов
90
0
Ковальчик
Марцин Ковальчик
78
0
Колодин
Денис Колодин
90
0
Фернандес
Леандро Фернандес
90
0
Гранат
Владимир Гранат
90
0
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
0
Хохлов
Дмитрий Хохлов
90
0
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
0
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
0
Кержаков
Александр Кержаков
28'
28'
90
0
Кокорин
Александр Кокорин
71
Запасные
0
Шунин
Антон Шунин
0
Танасиевич
Йован Танасиевич
0
Денисов
Александр Денисов
0
Димидко
Александр Димидко
0
Ропотан
Адриан Ропотан
0
Агийяр
Луис Агийяр
0
Смолов
Федор Смолов