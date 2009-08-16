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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Рубин
Казань
Бухаров 14
Бухаров 17
Домингес 19
Бухаров 89
4:0
Матч завершен
Ахмат
Грозный
РПЛ, 18 тур
РПЛ,
18 тур
Россия
16 авг. 2009, 17:45 МСК
16.08.2009, 17:45 МСК
воскресенье
Составы
Рубин
мин
0
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
0
Калешин
Виталий Калешин
90
0
Шаронов
Роман Шаронов
90
0
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
0
Навас
Сесар Навас
90
0
Сибайя
МакБет Сибайя
90
0
Семак
Сергей Семак
90
0
Карадениз
Гекдениз Карадениз
71
0
Нобоа
Кристиан Нобоа
60
0
Бухаров
Александр Бухаров
14'
17'
89'
14', 17', 89'
90
0
Домингес
Алехандро Домингес
19'
19'
61
Запасные
0
Черемисин
Евгений Черемисин
0
Салуквадзе
Лаша Салуквадзе
0
Попов
Алексей Попов
0
Рязанцев
Александр Рязанцев
0
Баляйкин
Евгений Баляйкин
0
Муравски
Рафал Муравски
0
Кабзе
Хасан Кабзе
Ахмат
мин
0
Дикань
Андрей Дикань
90
0
Хаймович
Зевик Хаймович
90
0
Маргаритеску
Силви Андрей Маргаритеску
69
0
Клебер
Гуэдос Де Лима Клебер
90
0
Благо
Благо
90
0
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
90
0
Илиев
Валентин Илиев
23
0
Петре
Флорентин Петре
90
0
Кобенко
Андрей Кобенко
90
0
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
0
Гвазава
Леван Гвазава
47
Запасные
0
Годзюр
Ярослав Годзюр
0
Бендзь
Сергей Бендзь
0
Джабраилов
Тимур Джабраилов
0
Забавник
Радослав Забавник
0
Власов
Олег Власов
0
Садаев
Заур Садаев
0
Панку
Даниэл Панку