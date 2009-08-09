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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Акимов 53
Ахметович 90
2:0
Матч завершен
Химки
Химки
РПЛ, 17 тур
РПЛ,
17 тур
Россия
9 авг. 2009, 19:45 МСК
9.08.2009, 19:45 МСК
воскресенье
Максим Лаюшкин
Максим Лаюшкин
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
0
Герус
Роман Герус
90
0
Анджелкович
Душан Анджелкович
90
0
Ленгиел
Роман Ленгиел
90
0
Живанович
Иван Живанович
90
0
Гацкан
Александр Гацкан
90
0
Осинов
Михаил Осинов
89
0
Кульчий
Александр Кульчий
90
0
Гицелов
Петр Гицелов
70
0
Астафьев
Максим Астафьев
90
0
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
0
Акимов
Дмитрий Акимов
53'
53'
86
Запасные
0
Хотеев
Станислав Хотеев
0
Рожков
Михаил Рожков
0
Петрович
Бранимир Петрович
0
Сливич
Ненад Сливич
0
Луценко
Евгений Луценко
0
Салугин
Александр Салугин
0
Ахметович
Мерсудин Ахметович
90'
Химки
мин
0
Попов
Денис Попов
90
0
Березовский
Роман Березовский
90
0
Тривунович
Вуле Тривунович
90
0
Ротенберг
Борис Ротенберг
90
0
Старков
Иван Старков
90
0
Ромащенко
Максим Ромащенко
90
0
Цветкович
Иван Цветкович
90
0
Самсонов
Олег Самсонов
90
0
Блатняк
Драган Блатняк
90
0
Кожанов
Олег Кожанов
90
Запасные
0
Комаров
Михаил Комаров
0
Головатенко
Виктор Головатенко
0
Зиновьев
Максим Зиновьев
0
Максимов
Илья Максимов
0
Пилипчук
Сергей Пилипчук
0
Мамонов
Антон Мамонов
0
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов