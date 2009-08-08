Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
Кисенков 45
Асильдаров 56
2:4
Матч завершен
Спартак
Москва
Веллитон 6
Веллитон 12
Быстров 75
Веллитон 90
РПЛ, 17 тур
РПЛ,
17 тур
Россия
8 авг. 2009, 17:45 МСК
8.08.2009, 17:45 МСК
суббота
Николай Иванов
Николай Иванов
Главный Судья
Составы
Спартак-Нальчик
мин
0
Радич
Деян Радич
90
0
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
0
Джудович
Миодраг Джудович
90
0
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
0
Кисенков
Владимир Кисенков
45'
45'
90
0
Бикмаев
Марат Бикмаев
69
0
Концедалов
Роман Концедалов
83
0
Машуков
Аслан Машуков
87
0
Гетериев
Казбек Гетериев
90
0
Леандро
Леандро
90
0
Асильдаров
Шамиль Асильдаров
56'
56'
90
Запасные
0
Шогенов
Герихан Шогенов
0
Филатов
Валентин Филатов
0
Гогуа
Гогита Гогуа
0
Берхамов
Кантемир Берхамов
0
Калимуллин
Рустем Калимуллин
0
Сирадзе
Давид Сирадзе
0
Концевой
Артем Концевой
Спартак
мин
0
Джанаев
Сослан Джанаев
90
0
Бояринцев
Денис Бояринцев
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Йиранек
Мартин Йиранек
90
0
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
0
Яковлев
Павел Яковлев
90
0
Ковальчук
Сергей Ковальчук
90
0
Сабитов
Ренат Сабитов
89
0
Баженов
Никита Баженов
71
0
Быстров
Владимир Быстров
75'
75'
82
0
Веллитон
Веллитон
6'
12'
90'
6', 12'
90'
90
Запасные
0
Песьяков
Сергей Песьяков
0
Дедура
Игнас Дедура
0
Фатхи
Малик Фатхи
0
Павленко
Александр Павленко
0
Кариока
Кариока
0
Джано
Джано
0
Малоян
Артур Малоян