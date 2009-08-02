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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Локомотив
Москва
Билялетдинов 42
Сычев 87
2:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 16 тур
РПЛ,
16 тур
Россия
2 авг. 2009, 18:30 МСК
2.08.2009, 18:30 МСК
воскресенье
Николай Иванов
Николай Иванов
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
0
Гилерме
Гилерме
90
0
Павлов
Кирилл Павлов
89
0
Асатиани
Малхаз Асатиани
90
0
Родолфо
Родолфо
90
0
Янбаев
Ренат Янбаев
90
0
Гатагов
Алан Гатагов
78
0
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
42'
42'
90
0
Глушаков
Денис Глушаков
90
0
Дуймович
Томислав Дуймович
90
0
Сычев
Дмитрий Сычев
87'
87'
90
0
Одемвингие
Питер Одемвингие
90
Запасные
0
Чех
Марек Чех
0
Сенников
Дмитрий Сенников
0
Дюрица
Ян Дюрица
0
Фининьо
Фининьо
0
Кочиш
Рэзван Кочиш
0
Фалл
Байе Джиби Фалл
Ростов
мин
0
Герус
Роман Герус
90
0
Кульчий
Александр Кульчий
90
0
Ленгиел
Роман Ленгиел
90
0
Живанович
Иван Живанович
90
0
Сливич
Ненад Сливич
90
0
Астафьев
Максим Астафьев
90
0
Осинов
Михаил Осинов
90
0
Гацкан
Александр Гацкан
90
0
Лебеденко
Игорь Лебеденко
57
0
Ахметович
Мерсудин Ахметович
90
0
Хонг
Ен Чо Хонг
23
Запасные
0
Хотеев
Станислав Хотеев
0
Лапин
Иван Лапин
0
Рожков
Михаил Рожков
0
Петрович
Бранимир Петрович
0
Луценко
Евгений Луценко
0
Салугин
Александр Салугин