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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Сатурн
Раменское
Кириченко 17
Нахушев 86
2:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Корниленко 29
Широков 55
РПЛ, 16 тур
РПЛ,
16 тур
Россия
2 авг. 2009, 16:15 МСК
2.08.2009, 16:15 МСК
воскресенье
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Сатурн
мин
0
Кински
Антонин Кински
90
0
Нахушев
Руслан Нахушев
86'
86'
90
0
Игонин
Алексей Игонин
90
0
Зелао
Зелао
90
0
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
0
Иванов
Алексей Иванов
90
0
Лоськов
Дмитрий Лоськов
89
0
Каряка
Андрей Каряка
64
0
Кузьмичев
Владимир Кузьмичев
90
0
Немов
Петр Немов
90
0
Кириченко
Дмитрий Кириченко
17'
17'
75
Запасные
0
Ребров
Артем Ребров
0
Темников
Иван Темников
0
Васиев
Фарход Васиев
0
Сапета
Александр Сапета
0
Левченко
Евгений Левченко
0
Ковель
Леонид Ковель
0
Окоронкво
Соломон Окоронкво
Зенит
мин
0
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
0
Крижанац
Ивица Крижанац
90
0
Мейра
Фернанду Мейра
90
0
Анюков
Александр Анюков
90
0
Денисов
Игорь Денисов
90
0
Зырянов
Константин Зырянов
90
0
Широков
Роман Широков
55'
55'
90
0
Хусти
Саболч Хусти
90
0
Корниленко
Сергей Корниленко
29'
29'
90
0
Семшов
Игорь Семшов
74
Запасные
0
Чонтофальски
Камил Чонтофальски
0
Ломбертс
Николас Ломбертс
0
Губочан
Томаш Губочан
0
Ширл
Радек Ширл
0
Риксен
Фернандо Риксен
0
Файзулин
Виктор Файзулин
0
Канунников
Максим Канунников