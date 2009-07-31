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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Рубин
Казань
Карадениз 37
Домингес 89
2:0
Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
РПЛ, 16 тур
РПЛ,
16 тур
Россия
31 июля 2009, 18:00 МСК
31.07.2009, 18:00 МСК
пятница
Алексей Ковалев
Алексей Ковалев
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
0
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
0
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
0
Шаронов
Роман Шаронов
90
0
Навас
Сесар Навас
90
0
Калешин
Виталий Калешин
90
0
Карадениз
Гекдениз Карадениз
37'
37'
63
0
Сибайя
МакБет Сибайя
90
0
Семак
Сергей Семак
90
0
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
0
Баляйкин
Евгений Баляйкин
75
0
Бухаров
Александр Бухаров
90
Запасные
0
Козко
Сергей Козко
0
Салуквадзе
Лаша Салуквадзе
0
Попов
Алексей Попов
0
Домингес
Алехандро Домингес
89'
0
Рязанцев
Александр Рязанцев
0
Горбанец
Андрей Горбанец
0
Кабзе
Хасан Кабзе
Спартак-Нальчик
мин
0
Радич
Деян Радич
90
0
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
0
Джудович
Миодраг Джудович
90
0
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
0
Феррейра
Антонио Феррейра
90
0
Гогуа
Гогита Гогуа
59
0
Концедалов
Роман Концедалов
68
0
Машуков
Аслан Машуков
90
0
Гошоков
Арсен Гошоков
90
0
Леандро
Леандро
78
0
Калимуллин
Рустем Калимуллин
90
Запасные
0
Хомич
Дмитрий Хомич
0
Филатов
Валентин Филатов
0
Бикмаев
Марат Бикмаев
0
Дзахмишев
Марат Дзахмишев
0
Берхамов
Кантемир Берхамов
0
Пароди
Франко Мартин Пароди