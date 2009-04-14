Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Челси
Лондон
Дрогба 51
Алекс 57
Лэмпард 76
Лэмпард 89
4:4
прошлый матч 3 : 1
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Аурелио 19
Алонсо 28
Лейва 82
Кейт 84
Лига чемпионов, 1/4 финала
Лига чемпионов,
1/4 финала
14 апр. 2009, 21:45 МСК
14.04.2009, 21:45 МСК
вторник
Луис Медина Канталехо
Луис Медина Канталехо
Главный Судья
Составы
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Коул
Эшли Коул
90
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
90
0
Алекс
Алекс
57'
57'
90
0
Иванович
Бранислав Иванович
90
0
Малуда
Флоран Малуда
90
0
Эссьен
Майкл Эссьен
90
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
76'
89'
76', 89'
90
0
Баллак
Михаэль Баллак
90
0
Калу
Саломон Калу
36
0
Дрогба
Дидье Дрогба
51'
51'
90
Запасные
0
Илариу
Энрике Илариу
0
Беллетти
Жулиано Беллетти
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
0
Деку
Деку
0
Оби Микел
Джон Оби Микел
0
Анелька
Николя Анелька
0
Ди Санто
Франко Ди Санто
Ливерпуль
мин
0
Рейна
Пепе Рейна
90
0
Аурелио
Фабио Аурелио
19'
19'
90
0
Шкртел
Мартин Шкртел
90
0
Каррагер
Джейми Каррагер
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
85
0
Бенаюн
Йосси Бенаюн
90
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
69
0
Алонсо
Хаби Алонсо
28'
28'
90
0
Лейва
Лукас Лейва
82'
82'
90
0
Кейт
Дирк Кейт
84'
84'
90
0
Торрес
Фернандо Торрес
80
Запасные
0
Кавальери
Диего Кавальери
0
Хююпя
Сами Хююпя
0
Аггер
Даниэль Аггер
0
Риера
Альберт Риера
0
Доссена
Андреа Доссена
0
Бабел
Райан Бабел
0
Н'Гог
Давид Н'Гог