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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Порту
Порту
0:1
прошлый матч 2 : 2
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Роналду 6
Лига чемпионов, 1/4 финала
Лига чемпионов,
1/4 финала
15 апр. 2009, 21:45 МСК
15.04.2009, 21:45 МСК
среда
Массимо Бузакка
Массимо Бузакка
Главный Судья
Составы
Порту
мин
0
Элтон
Элтон
90
0
Сиссоко
Али Сиссоко
90
0
Алвеш
Бруну Алвеш
90
0
Роланду
Роланду
90
0
Мейрелеш
Рауль Мейрелеш
90
0
Фернандо
Фернандо
90
0
Гонсалес
Лучо Гонсалес
31
0
Родригес
Кристиан Родригес
64
0
Халк
Халк
90
0
Лисандро
Лисандро
90
Запасные
0
Нуно
Нуно
0
Степанов
Милан Степанов
0
Гуарин
Фреди Гуарин
0
Гонсалес
Мариано Гонсалес
0
Коста
Томас Коста
0
Фариас
Эрнесто Фариас
Манчестер Юнайтед
мин
0
ван дер Сар
Эдвин ван дер Сар
90
0
Эвра
Патрис Эвра
90
0
Фердинанд
Рио Фердинанд
90
0
Видич
Неманья Видич
90
0
О'Ши
Джон О'Ши
90
0
Гиггз
Райан Гиггз
90
0
Кэррик
Майкл Кэррик
90
0
Андерсон
Андерсон
77
0
Руни
Уэйн Руни
90
0
Бербатов
Димитар Бербатов
68
0
Роналду
Криштиану Роналду
6'
6'
90
Запасные
0
Фостер
Бен Фостер
0
Невилл
Гари Невилл
0
Эванс
Джонни Эванс
0
Скоулз
Пол Скоулз
0
Нани
Нани
0
Тевес
Карлос Тевес
0
Македа
Федерико Македа