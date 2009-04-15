Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Уолкотт 11
Адебайор 59
ван Перси 69
3:0
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Лига чемпионов, 1/4 финала
Лига чемпионов,
1/4 финала
15 апр. 2009, 21:45 МСК
15.04.2009, 21:45 МСК
среда
Вольфганг Штарк
Вольфганг Штарк
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
0
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
0
Гиббс
Киран Гиббс
90
0
Туре
Коло Туре
90
0
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
90
0
Эбуэ
Эммануэль Эбуэ
90
0
Насри
Самир Насри
90
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
0
Сонг
Александр Сонг
90
0
Уолкотт
Тео Уолкотт
11'
11'
77
0
ван Перси
Робин ван Перси
69'
69'
77
0
Адебайор
Эммануэль Адебайор
59'
59'
83
Запасные
0
Манноне
Вито Манноне
0
Диаби
Абу Диаби
0
Денилсон
Невес Денилсон
0
Рэмзи
Аарон Рэмзи
0
Эдуардо
Эдуардо
0
Бендтнер
Никлас Бендтнер
0
Вела
Карлос Вела
Вильярреал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Капдевила
Хоан Капдевила
90
0
Гонсало
Гонсало
90
0
Годин
Диего Годин
90
0
Лопес
Анхель Лопес
90
0
Фернандес
Матиас Фернандес
63
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
90
0
Бруно
Бруно
63
0
Пирес
Робер Пирес
90
0
Кани
Кани
70
0
Росси
Джузеппе Росси
90
Запасные
0
Виера
Себастьян Виера
0
Вента
Хави Вента
0
Фуэнтес
Фабрицио Фуэнтес
0
Ибагаса
Ариэль Ибагаса
0
Пабло
Жорди Пабло
0
Нихат
Нихат
0
Льоренте
Хосеба Льоренте