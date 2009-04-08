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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Торрес 7
1:3
прошлый матч 4 : 4
Матч завершен
Челси
Лондон
Иванович 39
Иванович 62
Дрогба 67
Лига чемпионов, 1/4 финала
Лига чемпионов,
1/4 финала
8 апр. 2009, 21:45 МСК
8.04.2009, 21:45 МСК
среда
Клаус Бо Ларсен
Клаус Бо Ларсен
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
0
Рейна
Пепе Рейна
90
0
Аурелио
Фабио Аурелио
75
0
Шкртел
Мартин Шкртел
90
0
Каррагер
Джейми Каррагер
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
0
Риера
Альберт Риера
67
0
Алонсо
Хаби Алонсо
90
0
Лейва
Лукас Лейва
79
0
Кейт
Дирк Кейт
90
0
Джеррард
Стивен Джеррард
90
0
Торрес
Фернандо Торрес
7'
7'
90
Запасные
0
Кавальери
Диего Кавальери
0
Хююпя
Сами Хююпя
0
Аггер
Даниэль Аггер
0
Бенаюн
Йосси Бенаюн
0
Доссена
Андреа Доссена
0
Бабел
Райан Бабел
0
Н'Гог
Давид Н'Гог
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Коул
Эшли Коул
90
0
Терри
Джон Терри
90
0
Алекс
Алекс
90
0
Иванович
Бранислав Иванович
39'
62'
39', 62'
90
0
Малуда
Флоран Малуда
90
0
Эссьен
Майкл Эссьен
90
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
90
0
Баллак
Михаэль Баллак
90
0
Калу
Саломон Калу
90
0
Дрогба
Дидье Дрогба
67'
67'
80
Запасные
0
Илариу
Энрике Илариу
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
0
Беллетти
Жулиано Беллетти
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
0
Деку
Деку
0
Оби Микел
Джон Оби Микел
0
Анелька
Николя Анелька