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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Руни 16
Тевес 86
2:2
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Порту
Порту
Родригес 4
Гонсалес 89
Лига чемпионов, 1/4 финала
Лига чемпионов,
1/4 финала
7 апр. 2009, 21:45 МСК
7.04.2009, 21:45 МСК
вторник
Конрад Плауц
Конрад Плауц
Главный Судья
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
0
ван дер Сар
Эдвин ван дер Сар
90
0
Эвра
Патрис Эвра
90
0
Видич
Неманья Видич
90
0
О'Ши
Джон О'Ши
90
0
Эванс
Джонни Эванс
72
0
Пак Джи Сун
Пак Джи Сун
59
0
Роналду
Криштиану Роналду
90
0
Кэррик
Майкл Кэррик
90
0
Скоулз
Пол Скоулз
72
0
Флетчер
Даррен Флетчер
90
0
Руни
Уэйн Руни
16'
16'
90
Запасные
0
Фостер
Бен Фостер
0
Невилл
Гари Невилл
0
Экерсли
Ричард Экерсли
0
Гиггз
Райан Гиггз
0
Нани
Нани
0
Тевес
Карлос Тевес
86'
0
Македа
Федерико Македа
Порту
мин
0
Элтон
Элтон
90
0
Сиссоко
Али Сиссоко
90
0
Алвеш
Бруну Алвеш
90
0
Роланду
Роланду
90
0
Родригес
Кристиан Родригес
4'
4'
80
0
Гонсалес
Лучо Гонсалес
90
0
Мейрелеш
Рауль Мейрелеш
79
0
Фернандо
Фернандо
90
0
Лисандро
Лисандро
90
Запасные
0
Нуно
Нуно
0
Степанов
Милан Степанов
0
Гонсалес
Мариано Гонсалес
89'
0
Коста
Томас Коста
0
Фариас
Эрнесто Фариас
0
Сектиуи
Тарик Сектиуи