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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Сенна 10
1:1
прошлый матч 0 : 3
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Адебайор 66
Лига чемпионов, 1/4 финала
Лига чемпионов,
1/4 финала
7 апр. 2009, 21:45 МСК
7.04.2009, 21:45 МСК
вторник
Том Хеннинг Эвребё
Том Хеннинг Эвребё
Главный Судья
Составы
Вильярреал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Капдевила
Хоан Капдевила
90
0
Гонсало
Гонсало
90
0
Годин
Диего Годин
90
0
Лопес
Анхель Лопес
90
0
Ибагаса
Ариэль Ибагаса
90
0
Сенна
Маркос Сенна
10'
10'
90
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
90
0
Кани
Кани
46
0
Росси
Джузеппе Росси
90
0
Льоренте
Хосеба Льоренте
69
Запасные
0
Виера
Себастьян Виера
0
Вента
Хави Вента
0
Фуэнтес
Фабрицио Фуэнтес
0
Пирес
Робер Пирес
0
Фернандес
Матиас Фернандес
0
Нихат
Нихат
Арсенал
мин
0
Альмуния
Мануэль Альмуния
27
0
Клиши
Гаэль Клиши
90
0
Туре
Коло Туре
90
0
Галлас
Вильям Галлас
43
0
Санья
Бакари Санья
90
0
Уолкотт
Тео Уолкотт
76
0
Сонг
Александр Сонг
90
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
0
Насри
Самир Насри
90
0
Денилсон
Невес Денилсон
90
0
Адебайор
Эммануэль Адебайор
66'
66'
90
Запасные
0
Фабиански
Лукаш Фабиански
0
Джуру
Йохан Джуру
0
Эбуэ
Эммануэль Эбуэ
0
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
0
Гиббс
Киран Гиббс
0
Бендтнер
Никлас Бендтнер
0
Вела
Карлос Вела