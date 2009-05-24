Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
Родальега 26
1:0
Матч завершен
Портсмут
Портсмут
АПЛ, 38 тур
АПЛ,
38 тур
Англия
24 мая 2009, 18:00 МСК
24.05.2009, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Уиган Атлетик
мин
0
Кингсон
Ричард Кингсон
90
0
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
0
Брамбл
Титус Брамбл
90
0
Мелхиот
Марио Мелхиот
90
0
Бойс
Эммерсон Бойс
90
0
Де Риддер
Даниэль Де Риддер
90
0
Каттермол
Ли Каттермол
90
0
Браун
Майкл Браун
90
0
Н'Зогбиа
Чарльз Н'Зогбиа
79
0
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
0
Родальега
Уго Родальега
26'
26'
90
Запасные
0
Поллит
Майк Поллит
0
Эдман
Эрик Эдман
0
Уотсон
Бен Уотсон
0
Чо
Вон-Хе Чо
0
МакМанаман
Каллум МакМанаман
Портсмут
мин
0
Бегович
Асмир Бегович
90
0
Хрейдарссон
Херманн Хрейдарссон
90
0
Кабуль
Юнес Кабуль
73
0
Траоре
Арман Траоре
90
0
Дистен
Сильвен Дистен
90
0
Кэмпбелл
Сол Кэмпбелл
90
0
Утака
Джон Утака
90
0
Маллинс
Хейден Маллинс
90
0
Хьюз
Ричард Хьюз
90
0
Пеннант
Джермэйн Пеннант
73
0
Крауч
Питер Крауч
90
Запасные
0
Эшдаун
Джейми Эшдаун
0
Примус
Линвой Примус
0
Памаро
Ноэ Памаро
0
Крэйни
Мартин Крэйни
0
Басинас
Ангелос Басинас
0
Томас
Джером Томас
0
Кану
Нванкво Кану