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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Торрес 30
Хаттон 64
Бенаюн 79
3:1
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Кин 77
АПЛ, 38 тур
АПЛ,
38 тур
Англия
24 мая 2009, 18:00 МСК
24.05.2009, 18:00 МСК
воскресенье
Питер Уолтон
Питер Уолтон
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
0
Рейна
Пепе Рейна
90
0
Аурелио
Фабио Аурелио
90
0
Шкртел
Мартин Шкртел
90
0
Аггер
Даниэль Аггер
90
0
Каррагер
Джейми Каррагер
90
0
Бенаюн
Йосси Бенаюн
79'
79'
90
0
Алонсо
Хаби Алонсо
90
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Джеррард
Стивен Джеррард
82
0
Кейт
Дирк Кейт
65
0
Торрес
Фернандо Торрес
30'
30'
80
Запасные
0
Кавальери
Диего Кавальери
0
Хююпя
Сами Хююпя
0
Инсуа
Эмилиано Инсуа
0
Дежен
Давид Дежен
0
Риера
Альберт Риера
0
Лейва
Лукас Лейва
0
Н'Гог
Давид Н'Гог
Тоттенхэм
мин
0
Гомес
Эурелью Гомес
90
0
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
90
0
Кинг
Ледли Кинг
90
0
Чорлука
Ведран Чорлука
90
0
Хаттон
Алан Хаттон
64'
64'
90
0
Бэйл
Гарет Бэйл
80
0
Зокора
Дидье Зокора
90
0
Дженас
Джермэйн Дженас
39
0
Модрич
Лука Модрич
90
0
Дефо
Джермейн Дефо
70
0
Кин
Робби Кин
77'
77'
90
Запасные
0
Кудичини
Карло Кудичини
0
Шимбонда
Паскаль Шимбонда
0
Гантер
Крис Гантер
0
Бентли
Дэвид Бентли
0
Павлюченко
Роман Павлюченко
0
Бент
Даррен Бент
0
Кэмпбелл
Фрейзер Кэмпбелл