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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
0:1
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Гибсон 25
АПЛ, 38 тур
АПЛ,
38 тур
Англия
24 мая 2009, 18:00 МСК
24.05.2009, 18:00 МСК
воскресенье
Алан Уайли
Алан Уайли
Главный Судья
Составы
Халл Сити
мин
0
Майхилл
Боаз Майхилл
90
0
Килбейн
Кевин Килбейн
90
0
Доусон
Энди Доусон
90
0
Тернер
Майкл Тернер
90
0
Риккеттс
Сэм Риккеттс
90
0
Бармби
Ник Бармби
68
0
Боатенг
Джордж Боатенг
90
0
Марни
Дин Марни
90
0
Гарсия
Ричард Гарсия
80
0
Фэган
Крейг Фэган
90
Запасные
0
Дьюк
Мэтт Дьюк
0
Менди
Бернар Менди
0
Заятте
Камил Заятте
0
Хьюз
Брайан Хьюз
0
Халмоши
Петер Халмоши
0
Фолан
Кэлиб Фолан
0
Кузен
Даниэль Кузен
Манчестер Юнайтед
мин
0
Кушчак
Томаш Кушчак
90
0
Де Лат
Ритчи Де Лат
78
0
Невилл
Гари Невилл
90
0
Браун
Уэс Браун
90
0
Рафаэл
Рафаэл
61
0
Нани
Нани
90
0
Флетчер
Даррен Флетчер
90
0
Гибсон
Даррон Гибсон
25'
25'
90
0
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
86
0
Мартин
Ли Мартин
90
0
Македа
Федерико Македа
90
Запасные
0
Амос
Бен Амос
0
Эванс
Джонни Эванс
0
Экерсли
Ричард Экерсли
0
Поссебон
Родриго Поссебон
0
Тошич
Зоран Тошич
0
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер