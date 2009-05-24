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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
0:0
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
АПЛ, 38 тур
АПЛ,
38 тур
Англия
24 мая 2009, 18:00 МСК
24.05.2009, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Блэкберн
мин
0
Робинсон
Пол Робинсон
90
0
Живе
Гаэль Живе
90
0
Уорнок
Стивен Уорнок
90
0
Самба
Кристофер Самба
60
0
Тугай
Тугай
86
0
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
90
0
Грелла
Винченцо Грелла
70
0
Эндрюс
Кейт Эндрюс
90
0
МакКарти
Бенни МакКарти
90
0
Диуф
Эль-Хаджи Диуф
90
Запасные
0
Банн
Марк Банн
0
Хизанишвили
Зураб Хизанишвили
0
Мокоена
Аарон Мокоена
0
Ольссон
Мартин Ольссон
0
Триси
Кейт Триси
0
Вильянуэва
Карлос Вильянуэва
0
Робертс
Джейсон Робертс
Вест Бромвич
мин
0
Кили
Дин Кили
90
0
Робинсон
Пол Робинсон
90
0
Донк
Райан Донк
90
0
Зуиверлон
Джанни Зуиверлон
90
0
Ольссон
Йонас Ольссон
90
0
Валеро
Борха Валеро
83
0
Корен
Роберт Корен
90
0
Грининг
Джонатан Грининг
90
0
Брант
Крис Брант
90
0
Менсегес
Хуан Карлос Менсегес
90
Запасные
0
Карсон
Скотт Карсон
0
Ким
До-Хеон Ким
0
Мур
Люк Мур
0
Симпсон
Джей Симпсон
0
Вуд
Крис Вуд