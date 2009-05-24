Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Дафф 38
1:0
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
АПЛ, 38 тур
АПЛ,
38 тур
Англия
24 мая 2009, 18:00 МСК
24.05.2009, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Астон Вилла
мин
-
Тэйлор
Стюарт Тэйлор
90
0
Фридель
Брэд Фридель
90
0
Шори
Никки Шори
90
0
Куэльяр
Карлос Куэльяр
90
0
Дэйвис
Кертис Дэйвис
90
0
Янг
Эшли Янг
90
0
Бэрри
Гарет Бэрри
90
0
Петров
Стилян Петров
85
0
Гарднер
Крейг Гарднер
75
0
Милнер
Джеймс Милнер
90
0
Карью
Джон Карью
90
0
Агбонлахор
Габриэль Агбонлахор
90
Запасные
0
Гьюзан
Брэд Гьюзан
0
Найт
Зэт Найт
0
Рео-Кокер
Найджел Рео-Кокер
0
Сидуэлл
Стив Сидуэлл
0
Хески
Эмил Хески
0
Дельфунесо
Натан Дельфунесо
Ньюкасл Юнайтед
мин
0
Харпер
Стефен Харпер
90
0
Тэйлор
Стивен Тэйлор
90
0
Эдгар
Дэвид Эдгар
90
0
Колоччини
Фабрисио Колоччини
90
0
Нолан
Кевин Нолан
67
0
Гатри
Дэнни Гатри
90
0
Батт
Никки Батт
90
0
Дафф
Дэмьен Дафф
38'
38'
90
0
Левенкрандс
Петер Левенкрандс
57
0
Мартинс
Обафеми Мартинс
90
0
Видука
Марк Видука
75
Запасные
0
Крул
Тим Крул
0
Энрике
Хосе Энрике
0
Тэйлор
Райан Тэйлор
0
Смит
Алан Смит
0
Гутьеррес
Хонас Гутьеррес
0
Оуэн
Майкл Оуэн
0
Амеоби
Шола Амеоби