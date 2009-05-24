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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Арсенал
Лондон
Битти 13
ван Перси 17
Диаби 19
ван Перси 45
4:1
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Фуллер 32
АПЛ, 38 тур
АПЛ,
38 тур
Англия
24 мая 2009, 18:00 МСК
24.05.2009, 18:00 МСК
воскресенье
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
0
Манноне
Вито Манноне
90
0
Гиббс
Киран Гиббс
90
0
Туре
Коло Туре
90
0
Сонг
Александр Сонг
90
0
Санья
Бакари Санья
61
0
Аршавин
Андрей Аршавин
90
0
Диаби
Абу Диаби
19'
19'
90
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
0
Денилсон
Невес Денилсон
90
0
Уолкотт
Тео Уолкотт
47
0
ван Перси
Робин ван Перси
45'
17'
45'
17'
90
Запасные
0
Джуру
Йохан Джуру
0
Эбуэ
Эммануэль Эбуэ
0
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
0
Рэмзи
Аарон Рэмзи
0
Бендтнер
Никлас Бендтнер
0
Вела
Карлос Вела
Сток Сити
мин
0
Симонсен
Стив Симонсен
22
0
Файе
Абдулайе Файе
90
0
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
90
0
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
0
Диао
Салиф Диао
90
0
Лоуренс
Лиам Лоуренс
90
0
Делап
Рори Делап
90
0
Уилэн
Гленн Уилэн
90
0
Фуллер
Рикардо Фуллер
32'
32'
90
0
Битти
Джеймс Битти
13'
13'
90
Запасные
0
Соренсен
Томас Соренсен
0
Келли
Стефен Келли
0
Сонко
Ибрахима Сонко
0
Пью
Дэнни Пью
0
Олофиньяна
Сейи Олофиньяна
0
Крессуэлл
Ричард Крессуэлл