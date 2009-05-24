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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Коул 33
Станислас 58
2:1
Матч завершен
Мидлсбро
Миддлсбро
О'Нил 50
АПЛ, 38 тур
АПЛ,
38 тур
Англия
24 мая 2009, 18:00 МСК
24.05.2009, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Вест Хэм
мин
0
Грин
Роберт Грин
90
0
Илунга
Эрита Илунга
90
0
Апсон
Мэттью Апсон
90
0
Спектор
Джонатан Спектор
90
0
Нилл
Лукас Нилл
90
0
Ковач
Радослав Ковач
90
0
Нобл
Марк Нобл
54
0
Станислас
Джуниор Станислас
58'
58'
90
0
Боа Морте
Луиш Боа Морте
90
0
Коллисон
Джек Коллисон
72
0
Коул
Карлтон Коул
33'
33'
64
Запасные
0
Лаштувка
Ян Лаштувка
0
Лопес
Вальтер Лопес
0
Дайер
Кирон Дайер
0
Пейн
Джош Пейн
0
Тристан
Диего Тристан
0
Ди Микеле
Давид Ди Микеле
0
Нсереко
Савио Нсереко
Мидлсбро
мин
0
Джонс
Брэд Джонс
90
0
Хойт
Джастин Хойт
90
0
Хут
Роберт Хут
90
0
Уитер
Дэвид Уитер
90
0
МакМахон
Энтони МакМахон
46
0
Арка
Хулио Арка
46
0
Бэйтс
Мэттью Бэйтс
90
0
О'Нил
Гари О'Нил
50'
50'
90
0
Джонсон
Адам Джонсон
90
0
Шанли
Тунджай Шанли
90
0
Эмнес
Марвин Эмнес
81
Запасные
0
Тернбулл
Росс Тернбулл
0
Гроундс
Джонатан Гроундс
0
Беннетт
Джо Беннетт
0
Шауки
Мохамед Шауки
0
Уолкер
Джош Уолкер
0
Фрэнкс
Джонатан Фрэнкс