Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
0:2
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Джеррард 28
Кейт 64
АПЛ, 37 тур
АПЛ,
37 тур
Англия
17 мая 2009, 15:30 МСК
17.05.2009, 15:30 МСК
воскресенье
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Вест Бромвич
мин
0
Кили
Дин Кили
90
0
Зуиверлон
Джанни Зуиверлон
90
0
Мартис
Шелтон Мартис
59
0
Ольссон
Йонас Ольссон
90
0
Донк
Райан Донк
90
0
Брант
Крис Брант
90
0
Корен
Роберт Корен
90
0
Мулумбу
Юссуф Мулумбу
67
0
Менсегес
Хуан Карлос Менсегес
90
0
Грининг
Джонатан Грининг
90
Запасные
0
Карсон
Скотт Карсон
0
Мейте
Абдулае Мейте
0
Валеро
Борха Валеро
0
Тейшейра
Де Андрада Тейшейра
0
Мур
Люк Мур
0
Симпсон
Джей Симпсон
Ливерпуль
мин
0
Рейна
Пепе Рейна
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
0
Аггер
Даниэль Аггер
90
0
Каррагер
Джейми Каррагер
90
0
Инсуа
Эмилиано Инсуа
90
0
Бенаюн
Йосси Бенаюн
73
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
52
0
Лейва
Лукас Лейва
90
0
Джеррард
Стивен Джеррард
28'
28'
90
0
Кейт
Дирк Кейт
64'
64'
90
0
Торрес
Фернандо Торрес
68
Запасные
0
Кавальери
Диего Кавальери
0
Шкртел
Мартин Шкртел
0
Риера
Альберт Риера
0
Алонсо
Хаби Алонсо
0
Доссена
Андреа Доссена
0
Бабел
Райан Бабел
0
Н'Гог
Давид Н'Гог