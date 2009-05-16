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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Фуллер 69
Битти 76
2:0
Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
АПЛ, 37 тур
АПЛ,
37 тур
Англия
16 мая 2009, 17:00 МСК
16.05.2009, 17:00 МСК
суббота
Ли Проберт
Ли Проберт
Главный Судья
Составы
Сток Сити
мин
0
Соренсен
Томас Соренсен
90
0
Файе
Абдулайе Файе
90
0
Корт
Леон Корт
46
0
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
0
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
90
0
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
76
0
Лоуренс
Лиам Лоуренс
90
0
Уилэн
Гленн Уилэн
90
0
Делап
Рори Делап
90
0
Фуллер
Рикардо Фуллер
69'
69'
90
0
Битти
Джеймс Битти
76'
76'
86
Запасные
0
Симонсен
Стив Симонсен
0
Келли
Стефен Келли
0
Пью
Дэнни Пью
0
Олофиньяна
Сейи Олофиньяна
0
Диао
Салиф Диао
0
Крессуэлл
Ричард Крессуэлл
Уиган Атлетик
мин
0
Кингсон
Ричард Кингсон
90
0
Брамбл
Титус Брамбл
90
0
Шарнер
Пауль Шарнер
90
0
Фигероа
Мэйнор Фигероа
81
0
Мелхиот
Марио Мелхиот
90
0
Бойс
Эммерсон Бойс
90
0
Каттермол
Ли Каттермол
90
0
Браун
Майкл Браун
74
0
Н'Зогбиа
Чарльз Н'Зогбиа
90
0
Чо
Вон-Хе Чо
59
0
Родальега
Уго Родальега
90
Запасные
0
Поллит
Майк Поллит
0
Эдман
Эрик Эдман
0
Де Риддер
Даниэль Де Риддер
0
Кумас
Джейсон Кумас
0
Уотсон
Бен Уотсон
0
Мидо
Хоссам Мидо