Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Саа 38
Йобо 48
Саа 76
3:1
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Ковач 24
АПЛ, 37 тур
АПЛ,
37 тур
Англия
16 мая 2009, 17:00 МСК
16.05.2009, 17:00 МСК
суббота
Фил Дауд
Фил Дауд
Главный Судья
Составы
Эвертон
мин
0
Ховард
Тим Ховард
90
0
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
0
Йобо
Джозеф Йобо
48'
48'
90
0
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
0
Якобсен
Ларс Якобсен
90
0
Невилл
Фил Невилл
90
0
Пиенаар
Стивен Пиенаар
90
0
Кэхилл
Тим Кэхилл
82
0
Феллайни
Маруан Феллайни
69
0
Осман
Леон Осман
90
0
Саа
Луи Саа
76'
38'
76'
38'
80
Запасные
0
Нэш
Карло Нэш
0
Хибберт
Тони Хибберт
0
Кастильо
Сегундо Кастильо
0
Родуэлл
Джек Родуэлл
0
Гослинг
Дэн Гослинг
0
Жо
Жо
0
Воган
Джеймс Воган
Вест Хэм
мин
0
Грин
Роберт Грин
90
0
Илунга
Эрита Илунга
90
0
Апсон
Мэттью Апсон
90
0
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
0
Нилл
Лукас Нилл
90
0
Ковач
Радослав Ковач
24'
24'
68
0
Нобл
Марк Нобл
90
0
Боа Морте
Луиш Боа Морте
90
0
Коллисон
Джек Коллисон
90
0
Тристан
Диего Тристан
46
0
Ди Микеле
Давид Ди Микеле
46
Запасные
0
Спектор
Джонатан Спектор
0
Лопес
Вальтер Лопес
0
Станислас
Джуниор Станислас
0
Пейн
Джош Пейн
0
Коул
Карлтон Коул
0
Нсереко
Савио Нсереко