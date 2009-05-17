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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Челси
Лондон
Малуда 5
Анелька 59
2:0
Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
АПЛ, 37 тур
АПЛ,
37 тур
Англия
17 мая 2009, 18:00 МСК
17.05.2009, 18:00 МСК
воскресенье
Роб Стайлс
Роб Стайлс
Главный Судья
Составы
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Коул
Эшли Коул
90
0
Терри
Джон Терри
90
0
Алекс
Алекс
90
0
Босингва
Жозе Босингва
90
0
Малуда
Флоран Малуда
5'
5'
90
0
Эссьен
Майкл Эссьен
90
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
90
0
Оби Микел
Джон Оби Микел
90
0
Анелька
Николя Анелька
59'
59'
90
0
Дрогба
Дидье Дрогба
90
Запасные
0
Илариу
Энрике Илариу
0
Иванович
Бранислав Иванович
0
Беллетти
Жулиано Беллетти
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
0
Стох
Мирослав Стох
0
Ди Санто
Франко Ди Санто
Блэкберн
мин
0
Робинсон
Пол Робинсон
90
0
Уорнок
Стивен Уорнок
90
0
Нельсен
Райан Нельсен
45
0
Живе
Гаэль Живе
46
0
Эндрюс
Кейт Эндрюс
90
0
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
66
0
Грелла
Винченцо Грелла
90
0
Тугай
Тугай
90
0
Вильянуэва
Карлос Вильянуэва
90
0
Самба
Кристофер Самба
90
0
Диуф
Эль-Хаджи Диуф
90
Запасные
0
Банн
Марк Банн
0
Хизанишвили
Зураб Хизанишвили
0
Мокоена
Аарон Мокоена
0
Ольссон
Мартин Ольссон
0
Триси
Кейт Триси
0
Доран
Аарон Доран
0
МакКарти
Бенни МакКарти